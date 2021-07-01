Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии

Санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также предложил разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко.

Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее Путин заявил, что РФ продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне.