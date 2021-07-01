 

Американская “Ирония судьбы” с Эммой Робертс: первые кадры со съемок ремейка

01.07.2021, 13:02, Разное
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Фанаты Эммы Робертс следят за своей любимицей неустанно, поэтому первыми публикуют ее фото на своих сайтах, причем, как личного свойства, так и рабочие моменты жизни кинозвезды. Так, на одном из фанатских аккаунтов в социальной сети появились первые кадры со съемочной площадки голливудской версии знаменитой комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”, которая в Америке получила название “О судьбе” (About Fate).

На опубликованных кадрах Эмма Робертс и Томас Манн в образах своих героев играют одну из сцен на съемочной площадке. Судя по фото, действие происходит в романтичной рождественской обстановке, а герои отправились на прогулку в карете.

Вообще, подробности нового фильма, который создатели задумали как рождественскую комедию положений, основанную на сюжете советского хита, очень мало. Так российский режиссер и автор идеи адаптации Марюс Вайсберг лишь подогревает интерес публики.

Например, в начале июня, когда только приступили к съемкам, появилась информация, что возлюбленную главного героя (Галя в оригинальной версии) сыграет Мэделин Петш, звезда сериала “Ривердейл”. Именно она будет ждать предложения руки и сердца в новогоднюю ночь от своего избранника. Однако, какое имя будет у американской Гали, так и не сообщили.

Известно, что события фильма будут разворачиваться в двух похожих городах под Бостоном. А улицей Строителей в американской версии станет Мейпл Авеню (“Кленовая” – одно из распространенных названий улиц в Америке). Вайсберг заверил, что в американской версии будет сцена в русской бане, ведь, как сказал режиссер “в Америке прекрасно знают, что это такое, и “вениковая терапия”. “О судьбе” (About Fate) – это международный проект – сценарий написала Тиффани Полсен, в продюсерскую команду вошли Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова, а Марюс Вайсберг выступил креативным продюсером и главным автором картины.



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