Праздник? Спасибо, нет. Не все голландцы рады окончанию локдауна

Короновирусные ограничения в Нидерландах постепенно сходят на нет. Можно снова работать в офисе вместо удалёнки, широко отмечать дни рождения, встречаться с друзьями в кафе, сидеть допоздна в уютной компании… Повод для ликования? Не для всех. Некоторые голландцы вовсе не стремятся вернуться к активной социальной жизни.







Благодаря короновирусу многие люди лучше познали самих себя. Это относится и к Марианне де Вит (27 лет): “Раньше для меня было естественным всегда находиться среди людей. На работе, после работы, в выходные. Встречи с сотрудниками, друзьями родственниками… Я даже не задумывалась, хочу ли я этого. Так было положено, так жили все. Но тут нагрянул Ковид, и пришлось привыкать к самоизоляции, работе из дома. Как и другие, я вздыхала, жаловалась и надеялась, что скоро всё это кончится. В то же время замечала, что чувствую себя не так уж дискомфортно. Я продолжала видеться с родителями и близкими подругами. Беседа с одним человеком импонировала мне больше, чем с целой группой. Однажды в разгар пандемии я навестила младшего брата в его студенческом общежитии. Мы сидели вдвоём в общей кухне, когда помещение вдруг наполнилось другими жильцами: шумными весёлыми молодыми людьми. Мне вдруг стало очень неуютно, даже страшно. Не из-за того что они были без масок и не соблюдали пресловутых полутора метров. А потому что громко говорили, смеялись, и их просто было слишком много. Мне захотелось убежать, спрятаться. И вот сейчас, когда прежняя жизнь постепенно возвращается, я пытаюсь понять: что же собственно хочу. В любом случае меньше контактов, чем раньше, и больше времени для себя”.

Примерно так же думает Дидерик Слот (49 лет): “Приехав после долгого перерыва на фирму, я был рад вновь увидеть коллег. Но очень быстро устал от разговоров с ними. Да, и о чём говорили? Ни о чём. О погоде! Раньше делились, например, тем, как провели отпуск, как сходили в театр, кино, на концерт и пр. Сейчас отпускной и концертный сезоны только открываются, так что эти темы пока не в ходу. Говорить о короновирусе, вакцинации и пр. никому не хотелось. А более серьёзные и глубокие беседы у нас на работе не приняты. Долгожданная встреча с близкими друзьями тоже разочаровала. Конечно, контакт с ними был интенсивнее, чем с сотрудниками. Но я всё ловил себя на мысли, что лучше бы провёл вечер дома. С семьёй, газетой и телевизором. Отвык от людей“.

Шарлотта ван дер Линден (42 года): “У меня очень широкий круг общения – как по работе, так и вне её. В период короновируса личный контакт уступил место дигитальному. Иначе говоря, на расстоянии. И это не только в буквальном смысле. По моему мнению, подобное общение подразумевает определённый барьер. Я сама человек эмоциональный, импульсивный и открытый. Но за время пандемии стала сдержаннее. Не буду же я ссориться по скайпу! Или делиться со слезами тем, что наболело. Таким образом некоторые мои личные контакты стали менее доверительными. Также я заметила, что дигитальную беседу легче закончить, не обидев собеседника. При личной встрече это сложнее“.

Тереза Харлеман (55 лет): “Раньше гости часто засиживались у меня до полуночи, а то и дольше. В период локдауна это случалось гораздо реже, а после введения комендантского часа не происходило совсем. Да и ещё недавно можно было принимать не больше двух гостей! Я привыкла, что до 22:00 они уходят. Но как-то моя близкая подруга решила пренебречь правилом и остаться подольше. Ведь шанс, что её задержит полиция минимален, а со мной ей так уютно! Мне тоже было уютно, но при том условии, что гостья вовремя уйдёт. Я почувствовала недовольство, потом всё нарастающую панику. Ведь я успела отвыкнуть от непредвиденных и неконтролируемых ситуаций. К счастью, подруга не задержалась надолго, т.к. ей позвонил обеспокоенный муж. Как я была ему благодарна!“

Профессор психологии Утрехтского университета Марсель ван Акен считает снижение уровня социальной активности явлением тревожным и даже опасным: “У меня и задолго до пандемии накопился опыт работы с пациентами, избегающими любых контактов. Обычно они сперва волей судьбы оказываются в подобных обстоятельствах, в потом втягиваются и – уже сами – не хотят, а то и не могут общаться с кем бы то ни было. А это отнюдь не полезно для их психического здоровья и общего благополучия. Чем дольше изоляция, тем труднее из неё выйти. Я бы сравнил наши социальные качества с мышцами: если их не тренировать, они постепенно слабеют. Понятно, что не все могут сразу вернуться к прежней жизни после более, чем года локдауна. И что человек может растеряться, попав на многолюдный банкет. Но наш мозг умеет приспосабливаться. Его лобная доля позаботится о том, чтобы при большом скоплении народа мы могли вести разговоры с отдельными людьми, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Пандемия многому нас научила и продолжает учить. Решение жить спокойнее я только одобряю. Но оно не должно стать радикальным и массовым".

Дидерик Слот (упоминавшийся выше) согласен со специалистом. Тем не менее он принял решение, которое вряд ли понравилось бы психологу. “Я понял, что городская суета не для меня. Решил перестроить наш загородный дом и переселиться туда. Снова перейду на удалённую работу: начальство не против. Жена сначала пришла в ужас от моих планов, но в итоге согласилась последовать за мной. Городскую квартиру оставим нашим двум взрослым сыновьям-студентам. Не могу дождаться, когда окажусь наконец в тихой деревне, вдали от всех, не обременённый бессчётными социальными обязательствами. Благодаря пандемии я осознал, что именно это мне нужно“.