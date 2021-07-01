Мнение: Пора сдавать Европку Африке

Опять слышу из радиоточки: “Роман Вильфанд расскажет москвичам, когда же, наконец, в Москве установится теплая погода”. Прямо бешусь, ей-богу. Да что ж такое, товарищи?! Я реально, что ли, сплошь с неграми живу в одном городе? Да, известная фраза про “Русские – это белые негры в снегах”, но, блин, нельзя же так буквально!

Какой вам еще “более теплой” погоды, горожане?? Сейчас на улице 23, завтра обещают 22 градуса. Ветерок, солнце светит, но не жарит, как полоумное. Куда ж еще-то? Вам что, опять 34-35 градусов подавай, как в июне?

Нет, все дружно стонут – “холодно!”, “когда же вернется настоящее (??) лето!” – как зомби какие-то, право слово! Что ж такое, по-вашему, “настоящее” – это как в Африке, что ли? Или как сейчас в несчастной, подыхающей от жары Европе?

Помню, году в 15-м мы вот так попали в июле в Будапеште. Поехали классно, всё удачно организовали, город – просто сказочный, но – не подгадали с погодой. В итоге чертово солнце чуть не отравило нам все наслаждение. До сих пор помню, как мы там бродили при постоянных +35 В ТЕНИ. На морально-волевых! Все равно насладились красотами и покупались в тамошних купальнях – но насколько лучше было бы, если бы там стояла погода как в Москве сейчас – 22 с ветерком! Эх…

Вообще, конечно, в мире происходит что-то очень мутное и нехорошее, какой-то катаклизм. Все эти +35 в тени – это температуры именно африканские, не европейские. А они сейчас стоят даже не только в Барселоне (там деваться некуда, юг), но и в Париже, и в Вене, и в Берлине… Так не должно быть, это какая-то аномалия. И вы еще хотите, чтобы и по Москве регулярно било это погодное безумие!

Оно может и ничего. Но меня давно мучает подозрение: а что, если европейские “старцы” что-то знают – и именно поэтому взяли курс на усиленное заселение Европы африканцами и арабами? Они просто давно поняли, что белым при таких температурах все равно не выжить в глобальной перспективе – а бросать Европу совсем жалко, как-никак, колыбель цивилизации. Вот и решили успеть заселить ее дикарями, дабы, пока белые еще есть, те передали бы им какие-никакие начатки цивилизации и уважения к “камням” уходящей белой натуры. Если так, то это неплохой план (2019).