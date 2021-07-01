 

“Какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!”. Гордон посетил зоопарк с женой и дочерьми

01.07.2021, 12:52, Новости дня
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Снимки были сделаны во время семейного похода в зоопарк.

“Зоопарк остался доволен”, – написала Бацман.

Она выбрала для прогулки миниплатье тонов весенней зелени, синего и желтого и соломенную шляпу, Гордон – синюю рубашку с ярким принтом и белые брюки. Дочери пары надели розовые платья и шляпки. 

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Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

“Это ж надо, какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!” – заявила подписчица zaidovairina.

Контекст:

У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман три дочери: Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019).

От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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