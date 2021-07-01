В МИД Украины рассчитывают, что ЕС откроет границы для украинцев через две недели

Комментируя решение ЕС позволить с сегодняшнего дня свободный въезд гражданам 12 стран, среди которых не оказалось Украины, Николенко заявил, что в этом “нет политики”.

“Следует учитывать, что оценка показателей [заболевания COVID-19] осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра”, – сказал Николенко.

При этом он уточнил, что даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не привело бы к автоматическому открытию границ ЕС, так как рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

“Государства – члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов”, – добавил спикер МИД Украины.

ЕС пересматривает список безопасных стран каждые две недели. Учитываются показатели заболеваемости населения, количество сделанных тестов и какой процент из них положительные, а также распространенность в стране мутировавших штаммов коронавируса.

По данным Politico, послы ЕС 30 июня утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала “Европейская правда”. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

“По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове – 28,8, в Армении – 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд”, – отметило издание.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

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