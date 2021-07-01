Месси стал свободным агентом с 1 июля. Срок действия его контракта с “Барселоной” истек

Месси, который в данный момент выступает в составе национальной команды на Кубке Америки, в ночь на четверг опубликовал в Twitter свое фото в форме “Барселоны”, подписав одним словом – “верю”.

Believe * pic.twitter.com/gCN0AlpBjR

— Leo Messi * (@WeAreMessi) June 30, 2021

По данным ESPN, каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.

Diario Sport сообщала, что Месси за четыре года в “Барселоне” заработает €240 млн – два года он проведет как игрок, два – в статусе посла клуба в США. Месси хочет, чтобы фиксированная сумма была выше бонусов, клуб – наоборот, отмечала газета.

По информации ESPN, до пандемии у “Барселоны” был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.

В Ла Лиге предупредили руководство “сине-гранатовых”, что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если “Барселона” не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового Fire Play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба). Возможно, чтобы подписать Месси “Барселоне” придется сократить зарплаты другим футболистам или продать кого-то из них.

Контекст:

Месси выступает в “Барселоне” с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.

Прошлым летом он уже хотел покинуть “Барселону”. Руководство каталонского клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным испанской газеты El Mundo, в 2017 году Месси подписал контракт с “Барселоной” до 30 июня 2021 года на сумму €555,2 млн.

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