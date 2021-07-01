 

Рада не поддержала проекты постановлений об отмене закона о налоговой амнистии

01.07.2021, 12:52, Новости дня
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Во втором чтении и в целом законопроект №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет был принят 15 июня.

1 июля народные депутаты рассматривали 11 постановлений об отмене данного закона: 5153-П, 5153-П1, 5153-П2, 5153-П3, 5153-П4, 5153-П5, 5153-П6, 5153-П7, 5153-П8, 5153-П9 и 5153-П10.

Большинство из них поддержали менее 100 парламентариев.

Контекст:

В первом чтении законопроект о налоговой амнистии был проголосован парламентом 30 марта.

Документ предусматривает одноразовое специальное добровольное декларирование активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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