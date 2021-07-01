 

Новый смартфон Nokia X60 выйдет под управлением HarmonyOS

01.07.2021, 12:50, Новости дня
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Компания Nokia решила при выпуске флагманской новой модели смартфона Х60 предустанавливать на гаджет операционную систему HarmonyOS, разработанную в китайской компании «Хуавей».

Huawei, как известно, находится под санкциями США. Но в данном случае это не стало преградой, так как не западная компания обеспечивает высокотехнологическую поставку китайцам, а наоборот.

Также представители компании сообщили, что не планируют для данной версии смартфона установку операционной системы Android. Ранее СМИ уже не раз сообщали, что фирменная операционка Huawei рассматривается некоторыми производителями как базовый вариант ПО новых гаджетов. Однако тогда речь шла преимущественно о компаниях родом из самого Китая.



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