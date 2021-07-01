Учёные рассказали о влиянии на продолжительность жизни популярной специ

Канадские исследователи изучили влияние специй на здоровье и долголетие человека. Как оказалось, одна из самых популярных специй увеличивает продолжительность жизни.

Всем известно, что потребляемая пища оказывает большое влияние на организм человека. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в тех или иных продуктах, улучшают работу органов и систем. Особенно много разнообразных природных химических веществ находится в специях и приправах. Исследователи из монреальского Университета Макгилла в Канаде изучили состав куркумы, популярной как в азиатской, так и европейской кухнях.

Результаты работы научной группы доказали благотворное влияние куркумы на здоровье. Соединения, входящие в состав растения и придающие ему своеобразные вкус, запах и цвет, обладают целым букетом свойств. В первую очередь, они способны продлить жизнь, подавляя процессы старения организма.

Этот эффект достигается обилием веществ с антиоксидантами, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, куркума способна остановить даже рост злокачественных опухолей. Эффективна специя и в борьбе с заболеваниями сосудов и головного мозга, исследователи уверены, что тропическое растение лечит рассеянный склероз. Защитит она и от расстройств метаболизма, ожирения и высокого кровяного давления, а также болезней почек. Оздоровление и улучшение функциональности организма поможет продлить жизнь и сделать её более насыщенной.

Источник: profile.ru