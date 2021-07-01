Назван способ сохранить молодость кожи без косметики

Ведущая Наталья Тарасова и доктор Татьяна Шаповаленко рассказали о способах, которые помогут сохранить молодость кожи. При этом не обязательно использовать дорогостоящие косметические продукты. Данная тема была затронута в рамках телепроекта «О самом главном».

Чтобы поддерживать молодость кожи, в организме в достаточном количестве должен присутствовать коллаген. Его можно получить из мяса, поэтому данный продукт обязан присутствовать в рационе человека. По словам врачей, легко усваиваемый коллаген содержится во многих видах рыбы.

Молодость поможет сохранить здоровый сон. Важно, чтобы в сутки человек спал не менее 7-8 часов. Доктор Шаповаленко призвала перестать ложиться после 11 часов вечера, поскольку в данном случае сон будет неглубоким. Для поддержания упругости кожи также важно заниматься спортом.

На синтез коллагена воздействует поддержание водного баланса. Важно выбирать хорошо минерализованную и качественную жидкость.

Нехватка коллагена провоцирует образование мимических морщин, также появляются и другие проблемы со здоровьем. В частности, нарушается зрение, развиваются патологии сосудов, а кости становятся хрупкими.

Источник: www.youtube.com