Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки превысило 23 тысячи

За прошедший день в стране выявили 23 543 новых случая заражения. По данным оперативного штаба, примерно 14% из не имеют клинических проявлений болезни. Победили инфекцию 16 928 человек, скончались 672 пациента.

Лидером среди регионов по числу заразившихся стала Москва. Прирост в столице составил 7 597 случаев. За сутки в больницы доставили 1 690 человек. Умерли от осложнений, вызванных ковидом, 108 москвичей.

В первую пятерку российских регионов с наиболее напряженной ситуацией также попали Московская область (2 663

случая), Санкт-Петербург (1 612

случаев), Нижегородская область (378

случаев) и Брянская область (320

случаев).

Таким образом, общее количество россиян, подхвативших COVID-19, сегодня составляет 5 538 142. Выздоровел 5 017 321 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 135 886 пациентов.

Ранее президент Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса в России. В то же время политик напомнил, что в рамках закона главы регионов могут вводить обязательные прививки для некоторых групп граждан.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России была запущена в начале этого года. Гражданам сегодня доступны четыре препарата на выбор – “Спутник V”, “КовиВак”, “ЭпиВакКорона”, “Спутник Лайт”.