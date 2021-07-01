Типичная ошибка многих пар, которая разрушает отношения: совет психолога

Любовь и отношения – это прекрасно. Но делить жизнь с другим человеком не так-то просто, и иногда возникают проблемы. У всех они разные, но практически все пары проходят одинаковые три стадии. И сейчас мы их обсудим. Психолог Саванна Гэмблин (на фото ниже) подробно все расписала.

Медовый месяц

Это первая стадия, самая прекрасная. Вы оба окрылены и испытываете чувство эйфории от влюбленности. У вас все хорошо: кажется, что найден тот самый идеальны человек, который смотрит на вас восхищенными глазами, осыпает комплиментами и строит планы на будущее чуть ли не с первого свидания.

Вы гуляете, проводите вместе время, болтаете ночами напролет обо всем и ни о чем, не можете друг другом надышаться. Но потом наступает она – вторая стадия.

Распутывание

Это та стадия, на которой вы начинаете осознавать, что ваша вторая половинка далека от идеала. Разумеется, это не возникает ни с того, ни с сего! Просто влюбленный человек ходит в розовых очках и игнорирует первые звоночки. А потом, когда они начинают повторяться и превращаться в «колокольный звон», появляется горькое осознание.

Вы начинаете расстраиваться и думать: «Ну вот, опять все как в прошлый раз!» Плена продолжает спадать, а вы все сильнее замечаете, что отношения далеки от идеала.

Здесь важно не руки опускать и не в депрессию впадать, а включить голову. Никто не идеален! И вы – в том числе! У каждого есть недостатки и вредные привычки. Выбор за вами: либо расставаться и питать надежду на мнимую встречу с идеалом, либо работать над отношениями. Работа эта, конечно, будет совместной, но она укрепит отношения и усилит уважение друг к другу. В конце концов, если между вами взаимная любовь – почему бы и нет?

Реализация

Эта стадия наступает, если вы вовремя не осознаете истину, описанную во втором пункте. Либо если выбранный вами человек действительно является плохим и не адекватным вариантом.

Стадия реализации – это когда одни и те же ссоры, споры, скандалы и упреки повторяются вновь и вновь.

И вот тут большинство людей, желающих сохранить отношения, совершают глобальную ошибку. Вместо того, чтобы решить проблемы (глубокими разговорами, например), они начинают вспоминать прошлое и жить им, тем самым причиняя себе боль. Мол: «Эх, как нам было хорошо в первые месяцы отношений». Но это иллюзия! Да, было хорошо. Но может стать еще лучше, если вы научитесь слушать и слышать друг друга, спокойно озвучивать претензии, идти на уступки и компромиссы, делать что-то весомое ради любви. Такая глобальная работа приведет к намного более крепким чувствам, которые не сравнятся со свежей эйфорийной влюбленностью.

Но ошибка может крыться и в другом. Это когда вы начинаете жить воспоминаниями, хотя прекрасно осознаете в глубине души – это не тот человек, с которым вам суждено идти по жизни. И здесь нужно принять решение уйти, а не решать проблемы. Хоть это решение и тяжелое. Но это уже другая история.