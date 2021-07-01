 

Попрощайтесь с утюгом: действенные трюки, благодаря которым вы больше не будете гладить одежду

01.07.2021, 12:24, Разное
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Глажение одежды – это процесс не всегда приятный, а чаще даже утомительный, однако без него трудно представить себе аккуратный внешний вид вещей. А теперь подумайте о том, что вам больше не придется доставать огромную гладильную доску и долгое время проводить на ногах.

Сегодня мы расскажем вам о действенных трюках, благодаря которым вы больше не будете пользоваться утюгом.

Хорошо подбирайте одежду

В первую очередь рекомендуем вам проверить состав одежды. Ткани с содержанием синтетического волокна (лайкра, ацетат, полиэстер примерно до 25 %) мнутся намного меньше, чем 100 % натуральные материалы.

Выбирайте ткани, которые хорошо смотрятся без глажки, например, шелк, качественный хлопок или вискозу. Откажитесь от льна и тонкого хлопка. Некоторые вещи предназначены для ношения в неглаженном виде, примерьте их.

Правильно стирайте одежду

Существуют машины с программами, снижающими потребность в глажке, и порошки или гели с таким же эффектом, которые добавляются при стирке. Помните о следующем:

Не наполняйте стиральную машину до предела. Излишняя одежда затрудняет стирку и полоскание, а также вещи становятся более смятыми. Следуйте инструкциям производителя.Использование программ для стирки на слишком высокой скорости увеличивает количество складок.Используйте смягчитель, так как он уменьшает заломы. Добавьте количество в зависимости от веса одежды, жесткости воды и типа продукта.

Развешивайте одежду

Такая простая вещь, как развешивание одежды, может иметь решающее значение для того, чтобы не гладить ее. Если белье сушить в машине, оно мнется. Когда оно высохнет, не откладывайте его сбор. Перед тем как повесить, встряхните и растяните вещь как можно шире, чтобы она высохла ровно. Складывайте одежду по швам. Вешая брюки и юбки, закрепите прищепки на поясе. Повесьте рубашки и футболки горловиной вниз или на вешалку, а трикотажные изделия разложите на плоской поверхности.

Чтобы одежда не портилась, ее нужно проветривать, защищать от влаги и прямых солнечных лучей. Все эти хитрости пригодятся, чтобы продлить жизнь вашим вещам.

Если сушить в стиральной машине

Выберите щадящую программу при низкой температуре, чтобы не пересушить одежду, так как это приведет к появлению заломов. Не переполняйте стиральную машину.

Храните вещи правильно, чтобы они не мялись

Как только вы снимите одежду с бельевой веревки, разгладьте вещи руками на плоской поверхности и храните в сложенном виде без складок.

Одежде нужно свое пространство. Не вешайте слишком тесно друг к другу рубашки, брюки или юбки, иначе они помнутся. Футболки и майки нельзя хранить очень высокими стопками, так как из-за веса нижние будут мяться. Сложите вместе максимум пять предметов одежды.

Увлажнение одежды

Также рекомендуется оставлять одежду слегка влажной после сушки. Еще уловка состоит в том, чтобы немного увлажнить вещи перед тем, как их надеть.

Когда вы идете в душ, повесьте одежду, которую планируете надеть в этот день, в ванную. Пар смягчит ее, разгладит все складки, и она будет хорошо сидеть на вас.

Упростите глажку

Используйте функцию отпаривания. Если в вашем утюге такой возможности нет, воспользуйтесь отпаривателем. Дело в том, что слегка влажную одежду легче гладить. Наилучшие результаты достигаются при глажке по направлению ткани. Как правило, первое, на что нужно обратить внимание – это швы и вытачки, так как они придают ей базовую форму.

Теперь вы знаете, что делать, чтобы вам приходилось меньше пользоваться утюгом.



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