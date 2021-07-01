 

ГИБДД намерена увеличить до 150 км/ч порог скорости на некоторых дорогах

01.07.2021, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ч, но там, где это безопасно, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», – передает ТАСС слова Черникова.

«Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток [автомобилей], чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором. Такая система создается. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске», – добавил он.

По словам Черникова, беспилотные автомобили в РФ сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя.

«У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург – Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП», – сказал Черников.

Ранее в четверг Черников заявил, что оборудование, позволяющее моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в РФ в 2022 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Камерун отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca

30.03 / “Для Кристины Клава – это прямо утешение”. Орбакайте похвасталась способностями дочери

04.02 / Euronews – имитация работы — рестораны в центре Рима открылись в отсутствие туристов

22.12 / Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

07.05 / Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

12.01 / «Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту

30.06 / Учёные доказали, что физические наказания ухудшают поведение ребёнка

11.10 / Российские ученые предлагают искать палеозойскую нефть с помощью ядерного реактора

31.07 / Американцы оценили курс Трампа по отношению к России

17.02 / Путин связывает с Украиной проблемы в строительстве “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика