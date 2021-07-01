ГИБДД намерена увеличить до 150 км/ч порог скорости на некоторых дорогах

Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ч, но там, где это безопасно, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», – передает ТАСС слова Черникова.

«Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток [автомобилей], чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором. Такая система создается. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске», – добавил он.

По словам Черникова, беспилотные автомобили в РФ сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя.

«У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург – Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП», – сказал Черников.

Ранее в четверг Черников заявил, что оборудование, позволяющее моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в РФ в 2022 году.