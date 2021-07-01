Коллегия присяжных в Нью-Йорке представила обвинения в отношении компании Трампа

Большое жюри нью-йоркского района Манхэттен представило уголовные обвинения в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа, Trump Organization, и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, пишет Washington Post. Детали обвинений раскроют на судебном заседании не ранее полудня четверга.

Вайссельберг, по сведениям газеты, в четверг утром явится в офис адвоката Сайруса Вэнса-младшего, а днем предстанет перед судьей штата и выслушает выдвинутые в отношении него обвинения. Обвинения в адрес компании в суде, как ожидается, будут заслушаны одним из представляющих ее интересы адвокатов. Предъявление обвинений, отмечает издание, «станет первым результатом расследования», начатого в отношении Trump Organization, и значительным продвижением в этом разбирательстве, передает ТАСС.

Адвокаты Вайссельберга и компании Трампа в среду воздержались от каких-либо комментариев. Ранее же сообщалось, что финансовому директору и Trump Organization будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства при финансовом поощрении сотрудников компании. Вайссельберг, как сообщил на этой неделе телеканал CNN, отказался сотрудничать со следствием, добивающимся от него дачи показаний в рамках расследования. Не исключается, отметил CNN, что после предъявления обвинений финдиректор изменит свою позицию.

Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место возможных нарушений, допущенных его компанией в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях экс-президента и Trump Organization. Трамп в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в США требуют от него опубликовать налоговые декларации. Трамп под разными предлогами отказывается это сделать.