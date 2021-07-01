 

Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

01.07.2021, 12:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Закон устанавливает, что информацию о входящих и исходящих звонках пропавшего, а также его местоположение можно будет получить на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, передает ТАСС.

Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов после получения сообщения о пропаже человека. При этом суд должен быть уведомлен об этом также в течение суток.

Напомним, 8 июня Госдума разрешила искать пропавших людей по геолокации.



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