Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Закон устанавливает, что информацию о входящих и исходящих звонках пропавшего, а также его местоположение можно будет получить на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, передает ТАСС.

Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов после получения сообщения о пропаже человека. При этом суд должен быть уведомлен об этом также в течение суток.

Напомним, 8 июня Госдума разрешила искать пропавших людей по геолокации.