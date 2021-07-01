60 лет со дня рождения леди Дианы: 15 интересных фактов о народной принцессе

Диана была высокой, из-за чего не смогли осуществиться ее детские мечты стать балериной – ее рост был 178 см. Диана стала первой представительницей королевской семьи, которая родила ребенка в больнице. До этого все монархи, по традиции, появлялись на свет во дворце. Она стала леди Ди в 14 лет – после того, как ее отец Джон Спенсер получил титул графа в 1975 году. До свадьбы с принцем Чарльзом она встречалась с ним всего 12 раз. Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри Принцесса Диана и принц Гарри О принцессе снято немало фильмов: на экране ее воплощали многие известные актрисы – например, Кристен Стюарт (“Спенсер”), Наоми Уоттс (“Диана”) и Эмма Коррин (“Корона”). Диана была поклонницей группы ABBA. А когда ее сыновья захотели познакомиться с Синди Кроуфорд, то пригласила модель на чай. В 2002 году телеканал BBC провел опрос, в результате которого Диана заняла третье место в списке величайших британцев в истории. Она набрала больше голосов, чем любой из британских монархов, опередив даже других всемирно известных британцев – натуралиста Чарльза Дарвина, поэта Уильяма Шекспира и физика Исаака Ньютона. Диана считается самой фотографируемой женщиной XX века. В июне 1995 года Диана побывала в Москве – она приезжала, чтобы посетить начальную школу №751 и Тушинскую детскую больницу, которой подарила дорогостоящее медицинское оборудование. Ее предки по отцу – представители одного из крупнейших британских аристократических родов. Отец, Эдвард Джон Спенсер, виконт Олторпский, служил при дворе короля Георга VI, а мать Фрэнсис была дочерью баронессы Фермой, фрейлины королевы Елизаветы (королевы-матери). Она стала первой англичанкой-супругой наследника престола со времени образования Соединенного Королевства Великобритании в 1707 году. До этого британские монархи и кронпринцы женились исключительно на представительницах германских династий. Принцессой Дианой ее называли СМИ, на самом деле после замужества с принцем Чарльзом она получила титул принцесса Уэльская. Принцессой Дианой она могла бы стать, только родившись в королевской семье. После развода она распродала на аукционе десятки платьев, которые носила во время замужества, а вырученные средства – свыше 10 миллионов долларов – пожертвовала на борьбу со СПИДом и онкологическими заболеваниями. Диана прекрасно играла на фортепиано. Леди Диана и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль принадлежали к одному старинному роду Спенсеров и были дальними родственниками.