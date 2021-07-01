 

60 лет со дня рождения леди Дианы: 15 интересных фактов о народной принцессе

01.07.2021, 12:08, Разное
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  • Диана была высокой, из-за чего не смогли осуществиться ее детские мечты стать балериной – ее рост был 178 см. 
  • Диана стала первой представительницей королевской семьи, которая родила ребенка в больнице. До этого все монархи, по традиции, появлялись на свет во дворце.
  • Она стала леди Ди в 14 лет – после того, как ее отец Джон Спенсер получил титул графа в 1975 году. 
  • До свадьбы с принцем Чарльзом она встречалась с ним всего 12 раз.Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями Уильямом и ГарриПринцесса Диана и принц Гарри
  • О принцессе снято немало фильмов: на экране ее воплощали многие известные актрисы – например, Кристен Стюарт (“Спенсер”), Наоми Уоттс (“Диана”) и Эмма Коррин (“Корона”). 
  • Диана была поклонницей группы ABBA. А когда ее сыновья захотели познакомиться с Синди Кроуфорд, то пригласила модель на чай. 
  • В 2002 году телеканал BBC провел опрос, в результате которого Диана заняла третье место в списке величайших британцев в истории. Она набрала больше голосов, чем любой из британских монархов, опередив даже других всемирно известных британцев – натуралиста Чарльза Дарвина, поэта Уильяма Шекспира и физика Исаака Ньютона. 
  • Диана считается самой фотографируемой женщиной XX века. 
  • В июне 1995 года Диана побывала в Москве – она приезжала, чтобы посетить начальную школу №751 и Тушинскую детскую больницу, которой подарила дорогостоящее медицинское оборудование. 
  • Ее предки по отцу – представители одного из крупнейших британских аристократических родов. Отец, Эдвард Джон Спенсер, виконт Олторпский, служил при дворе короля Георга VI, а мать Фрэнсис была дочерью баронессы Фермой, фрейлины королевы Елизаветы (королевы-матери). 
  • Она стала первой англичанкой-супругой наследника престола со времени образования Соединенного Королевства Великобритании в 1707 году. До этого британские монархи и кронпринцы женились исключительно на представительницах германских династий. 
  • Принцессой Дианой ее называли СМИ, на самом деле после замужества с принцем Чарльзом она получила титул принцесса Уэльская. Принцессой Дианой она могла бы стать, только родившись в королевской семье. 
  • После развода она распродала на аукционе десятки платьев, которые носила во время замужества, а вырученные средства – свыше 10 миллионов долларов – пожертвовала на борьбу со СПИДом и онкологическими заболеваниями.
  • Диана прекрасно играла на фортепиано. 
  • Леди Диана и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль принадлежали к одному старинному роду Спенсеров и были дальними родственниками. 


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