Мнение: А вы, Армения и Украина – прощайте! (с)

Хорошо у Девола в Телеграме:

“Текущая статистика по заколотым овощам в мире: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/. Специально для стронников локдаунов и принудительного шприцевания: обратите внимание, каков процент проколотых в Северной Евразии. Например, в Киргизии – 1,5%, в Узбекистане – 4,5%, в Грузии – 6,4%. В Белоруссии – 7,5, в Армении – 1,5, а на Украине – 4,5% (уколотых по первому разу; полностью обколотых хохлов еще в три раза меньше – С.). Даже в Европе полно стран с примерно российским уровнем заколотости и ниже. Болгария – 13,7, Босния – 9,4%. Даже с точки зрения больного сознания, нет никаких оснований биться в припадках концлагерных мрий и вторить Оленеводу”.

А по Европе, судя по той же таблице, средний процент “обколотости” – примерно 30%. У Китая – 15%. С какой стати вообще путинским ударила моча в голову, и они вдруг поставили задачу достичь по России 60% в ближайшие пару месяцев, пройдя в буквальном смысле хоть по трупам? “Дай ответ! – Не дает ответа”.

Ясно, что задача решена не будет (максимум возможного – повысят процент уколотых вдвое, с 10 до 20%), а рейтинг власти еще просядет. То есть имеем типичный “выстрел в ногу”. При этом уровень визга повышен вообще до ультразвука, россиянам в который раз грозят “чудовищной эпидемией” с трупами на улицах, если только НЕМЕДЛЕННО не пойти уколоться… А на горячо (вроде бы) любимые этой же визжащей публикой Армению и Украину – ноль эмоций и ноль внимания (при в 6 раз меньших цифрах вакцинации). Видимо, Армению и Украину эти люди разлюбили и смирились с их скорым и полным вымиранием от бесчеловечного ковида.

За последние дни провел несколько фокус-групп в российской глубинке по текущей политической ситуации. Подробно пока не анализировал, самые общие впечатления: четко подтверждается гипотеза, что множество “истовые поклонники Путина” и “люди, сходившие уколоться” совпадают почти полностью; оба (а точнее – одно) множества невелики (примерно 20-30% от состава групп). Основная масса настроена весьма неприязненно и к действующей власти, и к перспективе вакцинирования одновременно. Хотя многие уже сами переболели, некоторые – тяжело.

Общий вывод – если путинские приналягут, “европейские” 30% они получат. Но это надо будет уже буквально выжимать воду из камня, а что сделают оставшиеся 70% потом на выборах – бог весть. Даже интересно будет посмотреть.

Бородатый анекдот, если кто забыл (добрый, как всё у русского народа):

Врач делает последний вечерний обход в больнице перед тем, как уже идти домой. Подходит к каждой кровати по очереди и говорит:

– До свиданья, Петров.

– До свиданья, Иванов.

– А вы, Сидоров – прощайте.