“Мы стали семьей после этого поцелуя”. Monatik показал, какими они с женой были 13 лет назад

35-летний артист уточнил, что снимок был сделан 13 лет назад в Луцке на праздновании 25-летия его будущей супруги. Ему на тот момент было 22 года.

“Наш первый шуточный поцелуй оказался совсем не шуткой. Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно шесть лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше. С каждым днем все сильнее восторгаясь тобой. Думал, искать буду целую жизнь… Вот и нашел… целую жизнь! Люблю тебя”, – написал артист.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года. Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню “Ресницы безопасности” в апреле 2021 года.

Артист обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

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