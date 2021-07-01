 

В Донецкой области нашли тайники с оружием, заложенные боевиками в 2014 году

01.07.2021, 11:58, Новости дня
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На территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе правоохранители изъяли 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату и запал к ней, гранатометный выстрел ВОГ-25, патроны для стрелкового оружия.

По данным СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка. Из тайника изъяли ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней; гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.

Правоохранители установили местного жителя, который хранил оружие. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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