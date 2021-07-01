“Детка”, “Горячейшая”. Кардашян снялась в постели

“Доброе утро, Рим! Доброе утро, Лос-Анджелес!” – написала она.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Детка”, – прокомментировала подписчица styledbyhrush.

“Горячейшая”, – отметила snohaalegra.

Контекст:

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В 2020 году модель заявила, что проект будет закрыт.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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