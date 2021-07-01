 

“Детка”, “Горячейшая”. Кардашян снялась в постели

01.07.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Доброе утро, Рим! Доброе утро, Лос-Анджелес!” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Детка”, – прокомментировала подписчица styledbyhrush.

“Горячейшая”, – отметила snohaalegra.

Контекст:

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В 2020 году модель заявила, что проект будет закрыт.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / ABC предупреждает – даже после вакцинации не стоит пренебрегать защитной маской

11.03 / В Британии на следующий день после падения метеорита нашли его обломки. Метеориту 4,5 млрд лет и он очень редкого состава

04.08 / О’Брайен: Трамп стремится к хорошим отношениям с Россией

16.03 / В Великобритании испортили графити Бэнкси на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. К работе дописали имя соперника художника

22.09 / Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

09.04 / МИД РФ потратит 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию

16.04 / В Украине отменили запрет для гомосексуалов быть донорами крови

18.03 / Минюст продлил мораторий для НКО на отчетность об иностранных пожертвованиях

06.02 / “Для нас неприемлемо”. Степанов рассказал, что Украине предлагали поставлять вакцины AstraZeneca и Novavax из России

11.08 / Участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика