“Не думала, что мне это понадобится. Но знаете что? Теперь это мой лучший друг”. 65-летняя Голдберг передвигается с помощью ходунков

По словам актрисы, она около недели провела в клинике после того, как у нее начал болеть позвоночник в районе поясницы.

“Я имела дело с тем, что называется ишиасом, который представляет собой выпуклый диск в спине и воздействует на седалищный нерв, который вызывает боль в ноге. Я пыталась пошевелить ногой, но это было невозможно. Это было ужасно”, – рассказала Голдберг.

Она призналась, что сперва необходимость передвигаться с помощью ходунков ее пугала, но, сделав первый шаг, она оценила их удобство.

“У меня теперь есть ходунки, которые меня пугают. Никогда не думала, что мне это может понадобиться. Ну, что вы хотите? Я превратилась в старую черную леди. Вот что странно. Но знаете что? Я сделала этот первый шаг с ходунками – и теперь это мой новый лучший друг. Я просто плыву”, – заявила актриса.

ВИДЕОВидео: The View / YouTube

Контекст:

Вупи Голдберг (настоящее имя – Кэрин Элейн Джонсон) родилась в 1955 году в США. Актерскую карьеру она начинала в театре, а в 1982 году впервые снялась в кино – это была эпизодическая роль в фильме “Гражданин”.

В 1985 году актриса дебютировал в главной роли в фильме “Цветы лиловые полей” режиссера Стивена Спилберга.

Голдберг – лауреат премий “Оскар”, “Грэмми”, “Эмми” и “Тони”, и дважды лауреат премий .”Золотой глобус” и BAFTA.

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