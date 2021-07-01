В Китае еще больше подешевел недорогой смартфон Redmi

На китайском рынке подешевела и без того недорогая модель смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, сообщают СМИ. Ранее ее продавали по цене, эквивалентной 356 американским долларам.

Данная версия является самой доступной в линейке, отмечают эксперты. Здесь только 12 Гб оперативной памяти. А из-за невысокой стоимости в розничной торговле данный смартфон обеспечивал до 70% всех продаж Redmi K40.

Очевидно, маркетологи компании решили увеличить этот показатель и привлечь внимание пользователей еще большей доступностью. Снижение цен как коммерческих ход всегда срабатывало, говорят специалисты. Нет причин думать, что на этот раз будет не так. Так что остается ждать результатов.