В Китае еще больше подешевел недорогой смартфон Redmi
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На китайском рынке подешевела и без того недорогая модель смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, сообщают СМИ. Ранее ее продавали по цене, эквивалентной 356 американским долларам.
Данная версия является самой доступной в линейке, отмечают эксперты. Здесь только 12 Гб оперативной памяти. А из-за невысокой стоимости в розничной торговле данный смартфон обеспечивал до 70% всех продаж Redmi K40.
Очевидно, маркетологи компании решили увеличить этот показатель и привлечь внимание пользователей еще большей доступностью. Снижение цен как коммерческих ход всегда срабатывало, говорят специалисты. Нет причин думать, что на этот раз будет не так. Так что остается ждать результатов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет