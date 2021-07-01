Samsung установит в смартфон Galaxy M52 5G аккумулятор на 7000 мАч

В новой модели смартфонов Galaxy M52 5G, разработанных специалистами компании Samsung, предусмотрена установка необычно емких аккумуляторов. Здесь будут стоять батареи на 7000 мАч, уточняют у производителя.

Кроме того, в гаджете появится камера, основной датчик которой позволит вести съемку с разрешением 64 Мп. В компании Samsung напоминают что версия Galaxy M52 5G идет на смену прошлогодней модели Galaxy M51.

Из компетентных источников также стало известно, что новый смартфон построен на базе системы Snapdragon 778G. Разрешающая способность селфи-камеры здесь составит 32 Мп. А необычно мощный аккумулятор необходим, чтобы обеспечить достаточно длительный период автономной работы при более высоком потреблении электроэнергии.