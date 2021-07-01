Ученые создали микрочип для измерения гормонов по капле крови

Ученые смогли разработать уникальный микрочип, который позволяет в режиме реального времени по одной капле крови выявлять гормоны стресса. Результаты проведенного исследования обнародованы в одном из научных журналов.

На сегодняшний день для выявления уровня кортизола нужны громоздкие и дорогие приспособления. Ученые хотели найти способ, который бы позволил простым путем отслеживать колебания гормона. Путем использования тех же технологий, которые задействуются в создании обычных чипов для ПК, они собрали сенсоры, которые оказались тоньше, нежели волос человека. Последние способны на довольно низких уровнях выявлять биомолекулы. Эффективность мини-устройства подтверждена на 65-ти образцах крови людей, страдающих ревматоидным артритом.

По словам авторов научной работы, задействование наносенсоров позволилоо обнаруживать кортизол напрямую, без специального использования иных частиц или же молекул.

Источник: www.medikforum.ru