Кубок мира 2021: более 100 пар на Кремлевском паркете 17 июля

На проведение XXIV Кубка организаторам потребуется больше усилий и мер для того, чтобы событие прошло, как всегда, на высшем уровне с учетом выполнения всех необходимых требований по безопасности участников и зрителей.

В этот вечер запланировано пять великолепных соревнований в категориях профессионалы, любители и Pro-Am в программах латина и стандарт. Более ста пар из России, Италии, США, Исландии, Украины, Белоруссии, Турции и других стран поборются за чемпионские титулы.

Профессиональная линейка по латиноамериканским танцам будет представлена лучшими российскими парами: это чемпионы России 2021 Кирилл Белоруков и Виктория Харченко (спортсмены встали в пару в прошлом году, Кирилл Белоруков в паре с Полиной Телешовой неоднократно становились финалистами чемпионатов мира и вице-чемпионами Европы Всемирного танцевального совета – WDC), и вице-чемпионы России Владимир Литвинов и Ольга Николаева, и плеяда высокопрофессиональных спортсменов РТС – Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, Николай Говоров и Евгения Толстая, Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова.

Оспаривать лидерство на финал будет великолепная пара из США Андрей Козловский и Аста Сигвалдадоттир: «Cоревноваться на легендарном Кубке мира – всегда наша мечта, и Аста уже танцевала на кремлевском паркете, но с прежним партнером. Здесь все особенное – зал, атмосфера, организация. Наша задача показать свой лучший танец именно на этом турнире и насладиться соревновательным процессом с топовыми парами, так как это будет первый международный турнир, по которым мы очень соскучились! За нас придут болеть близкие, надеюсь, друзья с телепроекта «Танцы со звездами!», в котором я принимал участие в паре с актрисой Ириной Пеговой. Мои сестра, родители из Минска смогут болеть за меня в зале, они давно не видели меня танцующим вот так в живую, я с 12 лет уехал из Белоруссии. В общем, впереди у нас ожидание грандиозного события и мы готовимся к нему».

Любительский состав и в латине, и в стандарте будет представлен также сильнейшими и интересными дуэтами. Их задор, ошеломительную энергию, танцевание на высокий результат уже были показаны на прошедшем в марте чемпионатах и первенствах РТС. Именно в таком ключе пройдет и борьба за Кубки Кремля в обоих программах, когда за выход в финал и за пьедестал пары будут танцевать с минимальным отрывом друг от друга и, безусловно, интрига будет до самого последнего танца в финале, кто же станет чемпионом 17 июля.

Станислав Попов: «Европейскую программу представят полуфиналисты чемпионата Великобритании Кристина Богославская и Илья Головченко в высококонкурентной борьбе с Александром Борисовым и Софьей Щипской. Пары выигрывают турниры поочереди, и их противостояние раз за разом невероятно увлекательно! Посмотрим, как подготовлены спортсмены к нашему Кубку, и чья возьмет на этот раз. Замечу, что помимо отличных российских дуэтов, на паркете с ними будут состязаться и пары из Турции, Украины, Белоруссии, всего в турнирной таблице данной категории 23 дуэта».

Безусловно многие зрители впервые откроют для себя и полюбят соревнования в направлении Pro-Am, которое с каждым годом становится в России все популярнее. Professional-Amateur (Профессионал-Любитель), отсюда и сокращение в названии, это пара профессионального танцора и любителя. Такой вид выступления для многих знаком по популярной телепередаче «Танцы со звездами», в которой Станислав Попов десять лет выступал главным арбитром, а теперь проводит Кубки Кремля Pro-Am в европейской и латиноамериканской программах. Всего 26 дуэтов получили право участвовать в этих турнирах, причем некоторые профессионалы в этот вечер будут участниками и Кубка мира, для них это будет серьезная нагрузка и ответственность за результат в двух категориях: Кирилл Белоруков и Владимир Литвинов – топовые спортсмены РТС, безусловно они справятся с этой сложнейшей задачей и их партнерши, и болельщики останутся довольны как самим танцем, так и оценками судей.

Судейская панель Кубка мира 2021 – судьи международного класса, в бывшем признанные и титулованные спортсмены. На турнир приедут: Джерри Абратэ и Маурицио Весково (Италия), Полл Киллик (Великобритания), Славик Крикливый (Украина); Евгений Смагин, Руслан Айдаев, Егор Вышегородцев – Россия. Главный судья Кубка мира – Леонид Плетнев, Кубка Кремля среди любителей – Евгений Белоруков.

Кубок мира – это всегда больше, чем спорт… это еще и светское мероприятие, которое ждут почитатели бального танца. Вечерние туалеты для дам, смокинги для мужчин, расположение за сервированными столиками, украшенный зал, только живая музыка, обязательные танцы для публики на историческом паркете в перерывах для турниров, показательные выступления известных спортсменов в различных танцевальных направлениях – аргентинское танго, шоу, брейкданс, Ehibition… и каждый раз что-то новое и удивительное из мира танца, то что Вас не оставит равнодушным на очень долгое время, то, что позволит Вам полюбить бальные танцы и сделать их частью своей жизни!

«Танцуйте и будьте счастливы!» Билеты еще в продаже у официальных кассовых агентов. В кассах Государственного Кремлевского Дворца: +7 495 620-78-46.