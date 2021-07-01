Неверов рассказал, как конституционные поправки улучшили жизнь россиян

Руководитель фракции “Единой России” в Государственной Думе РФ Сергей Неверов рассказал, какие социальные гарантии были закреплены в Основном законе после прошлогоднего голосования о конституционных поправках. Политик подчеркнул, что воплощение в жизнь этих норм потребовало большой законодательной работы.

По словам парламентария, государству удалось реализовать все заложенные в Конституции социальные обязательства перед гражданами, даже несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на трудности в экономике, которые стали следствием пандемии коронавируса, все социальные обязательства, которые были закреплены в Конституции, реализованы. Как бы ни складывалась ситуация в экономике, каким бы ни был курс валют и цена на нефть”, – отметил Неверов.

Политик также подчеркнул, что в России удалось укрепить понятие социального государства. Он перечислил, какие гарантии для граждан были заложены в Основной закон страны: “Это меры, которые раскрыли и укрепили понятие социального государства: обязательная индексация социальных выплат, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная социальная поддержка, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения”.

Напомним, что общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. За изменения в Основной закон проголосовали более 74 млн. избирателей. Явка составила почти 68%. Поправки поддержали около 78% граждан России.