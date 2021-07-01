Мнение: 100 лет Коммунистической Партии Китая

Праздничные мероприятия к 100-летию Коммунистической Партии Китая в Пекине.

Символично, что проходят они на площади Тяньаньмэнь, где Китай не допустил повторения печального опыта СССР у себя в стране.

Кроме того, сегодня в Китае отмечают 24 года возвращения Гонконга в родную гавань.

"История китайской нации, история Коммунистической партии Китая за последние 100 лет и история Китайской Народной Республики за последние 70 лет – все это в полной мере продемонстрировало, что без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая, не было бы великого омоложения китайской нации.

К 100-летнему юбилею удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность.

На новом пути мы должны высоко держать знамя мира, развития, и взаимовыгодного сотрудничества, проводить независимую внешнюю политику мира, придерживаться пути мирного развития, содействовать построению международных отношений нового типа".

(с) Си Цзиньпин

Запись трансляции мероприятий в Пекине.

Плюс в других городах. И не только.

Китайских товарищей с праздником.

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