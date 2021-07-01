 

Мнение: 100 лет Коммунистической Партии Китая

01.07.2021, 11:42, Разное
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Праздничные мероприятия к 100-летию Коммунистической Партии Китая в Пекине.
Символично, что проходят они на площади Тяньаньмэнь, где Китай не допустил повторения печального опыта СССР у себя в стране.
Кроме того, сегодня в Китае отмечают 24 года возвращения Гонконга в родную гавань.

"История китайской нации, история Коммунистической партии Китая за последние 100 лет и история Китайской Народной Республики за последние 70 лет – все это в полной мере продемонстрировало, что без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая, не было бы великого омоложения китайской нации.
К 100-летнему юбилею удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность.
На новом пути мы должны высоко держать знамя мира, развития, и взаимовыгодного сотрудничества, проводить независимую внешнюю политику мира, придерживаться пути мирного развития, содействовать построению международных отношений нового типа".
(с) Си Цзиньпин

Запись трансляции мероприятий в Пекине.

Плюс в других городах. И не только.

Китайских товарищей с праздником.

Источник: Colonel Cassad



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