Практичный и стильный выбор, особенно для жары: как вписать бриджи в свой образ (актуальные модели и советы)

В летнюю жару какой должна быть одежда, чтобы чувствовать себя в ней комфортно? А еще ни одна женщина ни зимой ни летом не забывает слово “мода”. Стильным выбором для жаркой погоды будут бриджи. Дамы носят их не одно десятилетие, и до сих пор эти укороченные брючки им не надоели.

Исторический экскурс

В XVI-XVIII вв. бриджи составляли часть западноевропейского костюма, но только у мужчин. Тогда они назывались кюлотами и использовались, когда нужно было ездить верхом. Сочетали их с ботинками и высокими гольфами. Потом подобным образом одевались военные.

А вот сегодня такая практичная и удобная вещь поселилась в гардеробах женщин. Благодаря этой модели они могут демонстрировать красивую фигуру, отношение к тенденциям моды, ощущение стиля.

Такие разные бриджи

Бриджами называют брючки с особым кроем. Нижняя их часть охватывает икры ног немного ниже колена либо отрезается до линии колена. А в переводе название означает “одежда для ног и туловища”. Много лет спустя они стали “прародителями” бермудов.

Фасоны и способы оформления бриджей настолько многочисленны, что это дает возможность модницам выбирать себе лучшую модель, учитывая вкусовые притязания и создавая ультрамодный лук. Решающий фактор – длина. Именно она задает тон и акцентирует женский стиль.

Если бриджи длиной до коленей, то в большинстве случаев они имеют отрезной край с двойной строчкой. Нижняя часть обрабатывается отделкой в виде кулиски либо манжета на пуговицах или липучках. Если бриджи подбирают для занятий спортом, то лучше выбирать трикотажные изделия, чтобы объем талии регулировался. Именно такие обеспечат свободу движения, дадут возможность выполнять сложные упражнения.

Наиболее востребованными считаются бриджи на резинке, которые обеспечивают комфорт и удобство на прогулке либо во время работы на даче. Если брючки застегиваются на крючки, это не всегда удобно. Поэтому наиболее комфортными считаются образцы, в которых можно регулировать объем благодаря эластичной резинке.

Цвета и оттенки

Поскольку у бриджей много разных оттенков, женщины могут выбрать модель, чтобы создать любой ансамбль. Допустимо использование цветных и однотонных образцов, комбинированных изделий из разной ткани.

Модельеры придумали эластичные брюки, на которых есть хлопковые нашивки, символы команд. Четкость линий привнесут лампасы либо боковые одинарные полоски. Это будет легкий намек на спортивное назначение брюк.

Бриджи черного цвета, пожалуй, самые распространенные. Если тон нейтральный, его можно разбавить надписями, вышивкой, яркими нашивками, кружевом. А вот карманчики декорируются липучками или контрастными кожаными вставками.

Весьма популярными можно назвать и яркие расцветки – бирюза, коралл, кардинал, бордо, лайм. Если носить бриджи летом, то выбирают бирюзовые, красные, голубые брючки.

А для осени или зимы приемлемы сдержанные оттенки – серые, коричневые, черные.

В зависимости от того, для чего предназначен этот ансамбль, можно подбирать цветовые гаммы бриджей, аксессуаров и вообще разных элементов одежды.

Для чего они предназначены

Бриджи подходят для самых разнообразных событий жизни – конных прогулок, работы, спортивных занятий, отдыха за городом.

Изделие послужит как частью модного костюма, так и элементом спортивной экипировки.

Привычные, традиционные брючки обычно выбирают, чтобы составить модные уличные луки, которые легко подчеркнут красоту женщины, ее индивидуальность.

Это симпатичный наряд для офисной работы. Для вечеринок с друзьями подойдут льняные или коттоновые изделия, если их сочетать с лаконичным верхом.

Молодые женщины выбирают широкие брюки, вносящие в образ свободу, ветерок. Такие бриджи принесут нотку женственности девушкам с мальчишеской фигурой.

Если нужно подобрать брючки для прогулки или отдыха на природе, следует выбирать брюки чуть ниже колена на резинке или на поясе. Если в брюках есть вставки – внутренние или боковые, они подойдут для конной прогулки. Их шьют из плотной эластичной ткани, которая облегает ноги и бедра.

Для занятий спортом подойдут штанишки с манжетами, которые не будут ограничивать движений во время самих занятий (об этом уже упоминалось выше). Такие брючки шьют из эластичных и мягких тканей, прекрасно впитывающих влагу и обеспечивающих свободный воздухообмен.