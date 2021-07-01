Волосы будут красивыми, как в рекламе: 10 заповедей, которые важно соблюдать

Некоторым счастливым обладательницам пышных и красивых от природы волос требуется не так много времени и усилий для того, чтобы за ними ухаживать. Другим нужно больше постараться, чтобы похвастать своими роскошными локонами. Однако если и те, и другие будут регулярно выполнять определенные правила по уходу, красота, как в рекламе, всем гарантирована.

Следите за общим состоянием здоровья

Ни для кого не секрет, что красота волос зависит от состояния здоровья. Однако не все могут определить степень этого влияния. Если неправильно питаться, постоянно нервничать и находиться в состоянии стресса, самые дорогие и качественные средства окажутся бесполезными. Поэтому нужно сбалансировать свой рацион питания так, чтобы в нем присутствовали белки, жиры и углеводы. Не забывайте о витаминах и полезных микроэлементах, специальных добавках (которые порекомендует врач). Старайтесь избегать стрессов, и ваши волосы будут в полном порядке.

Вовремя состригайте посеченные кончики

Секущиеся кончики являются признаком отсутствия здоровья волос. Если понаблюдать за состоянием локонов в целом, то наряду с непривлекательными кончиками можно заметить отсутствие блеска, чрезмерную сухость, а также тусклость и безжизненность волос. Поэтому следите за питанием, а также реже применяйте горячие приборы для укладки (всегда предварительно наносите термозащитное средство). Относительно кончиков можно сказать следующее: их необходимо постоянно увлажнять (нанести на нижние пять или десять сантиметров волос), а также состригать. Это рекомендуется делать минимум раз в полтора месяца. Не бойтесь того, что при постоянном состригании вы не сможете отрастить длинные волосы. После процедуры они станут расти еще быстрее.

Устраивайте волосам передышку

Если вы привыкли все время делать укладки и сложные прически, а также в суете и торопливости стараетесь их быстро высушить феном, на время остановитесь. Помойте голову и позвольте локонам высохнуть естественным путем. Не применяйте никаких средств, не затягивайте волосинки до боли. Оставьте их распущенными или сплетите нетугую косу. Пусть в выходной они отдохнут вместе с вами.

Выбирайте правильные средства

От выбора шампуней и кондиционеров зависит многое. Именно поэтому никогда не соблазняйтесь на привлекательные акции и не обращайте внимания на рекламу. Выберите те средства, которые подходят вашим волосам и коже головы (от этого зависит отсутствие или присутствие перхоти). Найдите информацию в Интернете или проконсультируйтесь со специалистом (мастером в салоне или врачом-трихологом), какое именно средство лучше всего выбрать для ухода.

Правильно мойте голову

Никогда не мойте голову слишком холодной или чрезмерно горячей водой, остановитесь на комнатной температуре. Наносите шампунь аккуратно, начиная с корней, предварительно выдавив его на пальцы, а затем распределив по всей поверхности головы. Не стоит мыть кончики, им хватит средства, которое будет стекать вместе с водой сверху. Не наклоняйте голову вперед, поток воды должен быть в направлении роста волос. Обязательно пользуйтесь кондиционерами и масками. Помните о том, что кончики быстрее высыхают, поэтому им необходимо дополнительное увлажнение.

Относитесь к волосам бережно

Локоны очень страдают от механических повреждений. Поэтому избегайте резких движений при расчесывании, не трите их со всей силы полотенцем. Не закручивайте в тугие жгуты и избегайте моделей причесок, которые требуют натяжения волос. После мытья головы бережно промокните волосы тонким полотенцем (оптимальным вариантом является футболочная трикотажная ткань). Затем просушите естественным способом или прохладным феном с ионизацией. Не расчесывайте мокрые волосы, начинайте процесс с кончиков и медленно поднимайтесь наверх. При этом держите волосы одной рукой так, чтобы не расчесывать от корней с натяжкой и вырыванием прядей.

Делайте массаж кожи головы

Эта процедура улучшает кровообращение и поэтому укрепляет луковички, а также сохраняет правильной структуру волосинок. Постарайтесь выучить правильную технику, которая поможет вам сделать качественный и очень полезный массаж (инструкция есть в Интернете). Отличным механическим прибором является «мурашка», обязательно ее приобретите. Делайте массаж по каждый день, уделяя процедуре от 5 до 10 минут.

Используйте масла

Они необходимы для того, чтобы вовремя увлажнить волосы и «прижать» чешуйки, которые отвечают за красоту и блеск (если они приподняты, волосинки теряют гладкость, становятся ломкими и непривлекательными). Выберите масло, которое соответствует и полезно для вашего типа волос. Об этом можно проконсультироваться у специалиста либо найти информацию самостоятельно.

Пожелайте волосам спокойной ночи

Помните о том, что ночью ваши волосы должны не только отдыхать, но и находиться в безопасности. Поэтому соберите их в мягкий пучок или заплетите в нетугую косичку, чтобы они не оставались распущенными и не путались во время ваших движений. В качестве материала для наволочки выбирайте шелк. Волосы по нему скользят и не травмируются, а на жестких тканях они могут также путаться и даже ломаться (трение поднимает чешуйки, и волосинки становятся беззащитными).

Защищайте волосы от негативных воздействий

Волосы принимают на себя весь удар от негативных внешних воздействий. На них оседает пыль и выхлопные газы от машин. Их травмирует ветер и солнце, сухой воздух, жесткая вода и пр. Поэтому старайтесь максимально оберегать их от этого воздействия. Носите головные уборы, обрабатывайте специальными средствами перед выходом на улицу. Регулярно используйте бальзамы и маски, защищайте от попадания прямых солнечных лучей (в любое время года). Не давайте соленой воде высохнуть на волосах, если перед этим искупались в море.