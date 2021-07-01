В Армении началось производство «Спутника V»

Армянские специалисты с коллегами из РФ начали производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания, сообщила и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян.

«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата «Спутник V». Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», – передает ТАСС слова Аванесян.

Напомним, в мае президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что только РФ передает технологии по производству вакцин от коронавируса и сейчас рассматривает вопрос о производстве в Армении и Киргизии.