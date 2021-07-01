 

За сутки в РФ выявили 23,5 тыс. случаев коронавируса

01.07.2021, 11:26, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 23 543 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612.

Всего в стране выявлено 5 538 142 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 017 321 человек, из них 16 928 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 672 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 135 886 человек.

Накануне, 30 июня, в России было выявлено 21 042 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2501.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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