Принц Гарри впервые рассказал о дочери: “Кажется, она счастлива быть с нами”

Принц Гарри, как уже сообщалось ранее, прилетел в Лондон 25 июня. Вчера в первый раз с момента возвращения на родину он вышел в свет. Герцог Сассекский посетил ежегодную премию WellChild Awards, которая отмечает самоотверженность родителей тяжелобольных детей в борьбе за их здоровье. Мероприятие было организовано на территории королевского ботанического сада Кью-гарден, чтобы согласно коронавирусным ограничениям, смогли собраться 30 человек.

С тех пор как в 2007 году я стал патроном WellChild, эта организация и люди в ней занимают особое место в моем сердце. В то время я не был отцом, и все же истории этих детей и родителей меня поражали. Мне не нужно было быть отцом, чтобы почувствовать значение этой бесценной работы. Теперь, как отец двоих детей, я чувствую себя еще более связанным, вдохновленным и восхищенным стойкостью этих семей, которые преодолевают неописуемые трудности при поддержке WellChild, – сказал принц Гарри в своем обращении. Позже Гарри пообщался с музыкантом Эдом Шираном и певицей Энн-Мари. Гарри и Эд, давно знакомые друг с другом, обсудили отцовство. Ширан, который впервые стал отцом в прошлом году, поздравил герцога Сассекского с рождением второго ребенка:

Поздравляю, девочка, верно? У нас тоже родилась дочка десять месяцев назад… Как вы справляетесь с двумя? – задал вопрос принцу Эд.

Принц Гарри признался, что двое детей – это “постоянное жонглирование”. А другим участникам мероприятия он признался:

Лили прекрасный ребенок. Кажется, она счастлива просто лежать тут, пока Арчи бегает вокруг как сумасшедший, – передали слова принца очевидцы мероприятия.

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, и сейчас находится с матерью в Америке.

Герцог Сассекский прилетел в Великобританию на открытие памятника в честь 60-летия своей матери принцессы Дианы, которое состоится сегодня.