Рада исключила возможность проводить госзакупки без использования электронной системы

Законопроект о внесении изменений в закон “О публичных закупках” поддержали 350 народных депутатов при голосовании о принятии за основу и 355 нардепов – при голосовании за закон в целом.

При обсуждении документа в сессионном зале большинство выступавших поддержали такое решение, отметив, в частности, что возможностью проводить закупки без электронных торгов злоупотребляли.

Инициаторами закона стали 27 нардепов, представляющих фракцию “Слуга народа”, а также депутатские группы “Довіра” и “За майбутнє”.

Контекст:

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1530-IX, который вносит изменения в законодательство, касающееся публичных закупок. Закон, в частности, позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход действия закона о публичных закупках и без проведения тендеров в ProZorro, по договорной процедуре провести закупки ко Дню Независимости Украины. Выполнение плана мероприятий оценили в 5,4 млрд грн, в него включили ряд инфраструктурных проектов.

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