“Самое пошлое, что я видела в своей жизни”. Maruv в клипе на трек Candy Shop показала лесбийский секс и облизала червя. Видео

В ролике певица предстала в черном виниловом боди, а также в “голых” лосинах, имитирующих обнаженное тело. Maruv в одной из сцен позировала с широко разведенными ногами, приставив между ними голову одной из танцовщиц своего балета.

Также певица и ее балет, томно изгибаясь, скользили по огромному красному “червю”. А в финале Maruv облизала его.

“Сцена с красным червем – самое пошлое, что я видела в своей жизни”, – заявила подписчица Оля Бугаева.

Режиссер ролика – Serge Vane.

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Видео: MARUV / YouTube

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