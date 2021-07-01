Фесенко: Цель законопроекта №5600 банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр

Он отметил, что страна приспособилась к жизни в условиях войны, но она все еще оказывает влияние.

“Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014–2015 годах, когда украинская экономика падала на 7–8 процентов. Сейчас мы немного приспособились”, – сказал эксперт.

Фесенко считает, что правительство и бизнес должны найти баланс интересов.

“Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта [№5600] – не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов”, – заявил он.

При этом политолог подчеркнул, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. “Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию”, – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.

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