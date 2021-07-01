 

Фесенко: Цель законопроекта №5600 банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр

01.07.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что страна приспособилась к жизни в условиях войны, но она все еще оказывает влияние. 

“Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014–2015 годах, когда украинская экономика падала на 7–8 процентов. Сейчас мы немного приспособились”, – сказал эксперт.

Фесенко считает, что правительство и бизнес должны найти баланс интересов.

“Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта [№5600] – не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов”, –  заявил он.

При этом политолог подчеркнул, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов  фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. “Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию”, – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений. 

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В Беларуси задержано около 20 журналистов, освещавших акцию протеста

05.06 / Перевернувшего грузовик с пассажирами в Туве водителя разыскивают

17.09 / Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154

15.12 / Дистанционку ввели в школах Курской области из-за ледяного дождя

06.10 / Спикер парламента Киргизии подал в отставку

06.06 / Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19

27.10 / Трамп уверен, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном соблюдается

16.06 / За нарисованный маркером автопортрет Курта Кобейна заплатили свыше $281 тыс.

26.12 / «Ради Бога, не мешай» — Болтона возмутило вето Трампа на оборонный бюджет

04.07 / Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика