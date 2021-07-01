На фестивале в Каннах Украину будут представлять два фильма

В программе “Неделя критики” будет представлен фильм режиссера и сценариста Эли Граппа “Ольга”, который был снят при участии украинской кинокомпании Pronto Film. В картине рассказывается о судьбе 15-летней гимнастки, которая разрывается между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать работает журналистом, освещающим события на Майдане.

Показа второй картины – документального фильма режиссера Сергея Лозницы “Бабий яр. Контекст” производства Atoms&Void – запланирован в рамках программы “Специальных показов”.

Картина создана на основе одноименного документального проекта, разработанного Лозницей совместно с Мемориальным центром Холокоста “Бабий Яр”.

ВИДЕОВидео: ATOMS & VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA / YouTube

Контекст:

Открытие 74-го Каннского фестиваля состоится 6 июля. Церемония закрытия запланирована на 17 июля. В 2020 году 73-й Каннский фестиваль был проведен в сокращенном формате в конце октября.

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