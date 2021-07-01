 

Лучшим смартфоном 2021 года назван Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

01.07.2021, 11:02, Новости дня
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Текущий год еще только-только дошел до своей середины, а Global Mobile Awards уже называет лучший смартфон 2021. Данный титул был присвоен новой модели Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Отметим, что речь идет о новой флангманской модели корейского производителя, которая, кстати, имела большой успех на выставке Mobile World Congress 2021.

Победителя хвалили за большой AMOLED-экран, обеспечивающий самое высокое качество изображения. Также эксперты отметили отличный набор основных и дополнительных функций в смартфоне, которые работают замечательно. Кроме того, в рейтинг попал смартфон того де производителя Galaxy S20 FE, который обладает искусственным интеллектом и экраном с частотой смены кадров 120 Гц.



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