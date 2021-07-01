Компания Microsoft объявила о серьезных изменениях в глобальной маркетинговой политике

Как стало известно из достоверных источников, маркетологи компании Microsoft радикально меняют свою политику проникновения на рынки дорогих устройств. Больше всего это касается игровых консолей Xbox, популярность которой решили повышать всеми доступными способами.

В частности, Microsoft решила завоевывать те рынки, на которых Xbox была представлена, так сказать, по остаточному принципу. Речь идет о Китае, России, Японии, в которой американцы до сих пор не брались серьезно соперничать с «Сони», а также о Европейском Союзе.

Новые подходы к маркетингу упомянул в одном из недавних своих интервью и сам Фил Спенсер. В первую очередь, по его словам произойдет резкий рост расходов на рекламу на «новых» рынках. Затем компания займется расширением сети продаж и сервисных услуг.