 

Названы случаи, когда головокружение указывает на проблемы со здоровьем

01.07.2021, 11:00, Разное
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Медики назвали случаи, когда головокружение свидетельствует о наличии серьезных проблем со здоровьем. Оно может носить системный характер и способно возникать внезапно.
При системном головокружении человек чувствует, что пространство вращается вокруг него. Такое состояние возникает при резком подъеме, смене положения тела, наклонении головы, повороте. Иногда это может говорить о воспалительном неврите и болезни Меньера.

В случае несистемного головокружения человек становится неуверенным, наблюдается шаткость, неясность ума, нечеткость зрения, чувство потери сознания. Подобные ощущения зачастую возникают при наличии патологий эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такими симптомами нельзя пренебрегать, поскольку состояние человека может стремительно ухудшиться. Следует обратиться к неврологу для прохождения обследования.

Наиболее безобидной формой является головокружение, усиливающееся при поворотах головы и резкой смене положения тела. В данном случае неприятные ощущения появляются из-за кристаллов в голове. Первые приступы дают о себе знать утром после подъема с кровати. Если человек будет избегать провоцирующих движений, неприятная симптоматика не появится. Данный вид головокружения медикаментозно лечить не нужно, также обычно не назначается МРТ. Это состояние зачастую не ухудшается и не приводит к каким-либо отрицательным последствиям.

Источник: vv-34.ru



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