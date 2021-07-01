 

Маас предостерёг Россию и Китай от «вакцинной дипломатии»

01.07.2021, 10:58, Новости дня
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Глава МИД ФРГ призвал Москву и Пекин не использовать свои вакцины от COVID-19 в целях достижения краткосрочных геополитических преимуществ, пишет Die Zeit. По его словам, «вакцинная дипломатия» контрпродуктивна в борьбе с пандемией. С вирусом нужно сражаться сообща, подчеркнул министр иностранных дел Германии.


Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерёг Россию и Китай от использования своих вакцин от коронавируса в корыстных целях, пишет Die Zeit. Цель борьбы с пандемией заключается не в том, чтобы «в краткосрочной перспективе обеспечить себе геополитические преимущества», заявил он.

Нужно дать понять Пекину и Москве, что мы не признаём их «вакцинную дипломатию», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. По его словам, с COVID-19 нужно бороться сообща: «Потому что каждый из нас будет в безопасности только тогда, когда мы все будем в безопасности. И это вообще-то должно быть всем понятно».

Китай и РФ очень рано стали поставлять вакцины в другие страны, чем и заслужили упрёки в свой адрес, продолжает издание. На сегодняшний день Поднебесная поставила 350 миллионов доз препарата в более чем 80 государств. При этом неизвестно, что из этого было отдано бесплатно, продано по рыночной цене или дешевле. Российский экспорт гораздо меньше, но официальных цифр в любом случае нет, пишет Die Zeit.

Бедные страны, а также США, выступают за отмену патентов на вакцины для ускорения прививочной кампании. Против этого решительно выступает канцлер Германии Ангела Меркель, но Маас заявил о готовности вести переговоры по этому вопросу. Однако вместо долгих дискуссий на данный момент он предложил сосредоточить усилия на двух более приоритетных направлениях: улучшении цепочек поставок и строительстве производственных объектов в бедных странах. «На данный момент помогает то, что можно сделать быстро», — подчеркнул он.



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