 

Канал Das Erste подвёл неутешительный итог 20-летней миссии бундесвера в Афганистане

01.07.2021, 10:58, Новости дня
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Спустя почти два десятка лет миссия бундесвера в Афганистане завершилась, пишет немецкий телеканал Das Erste. Правительство Германии обещает тщательно проанализировать ошибки миссии, чтобы извлечь из неё уроки — тем более что достигнутые успехи вызывают сомнения. Афганистан стоит на пороге гражданской войны, а в Германии тем временем предлагают чётче формулировать цели и задачи будущих военных операций.


Reuters

Миссия бундесвера в Гиндукуше завершилась спустя 20 лет, пишет немецкий телеканал Das Erste. Теперь звучат как призывы, так и обещания со стороны правительства основательно проанализировать эту кампанию, потому что у многих возникает вопрос — а стоило ли оно того?

Никому в политических кругах Берлина не приходит в голову отчаянная идея объявить об успешном завершении миссии бундесвера в Афганистане, как однажды сделал президент США Джордж Буш — младший в отношении миссии в Ираке, отмечает корреспондент телеканала.

Весьма смешанные чувства вызывают и итоги, которые подвела уполномоченная по вопросам армии Эва Хёгль, подчёркивает Das Erste. «Цель была в том, чтобы международный исламский терроризм больше не исходил из Афганистана, в этом смысле тут можно поставить галочку, — заявила политик. — Если мы формулируем цель так, что мы хотели принести в Афганистан демократию и правовое государство и предложить всем людям перспективу в наших представлениях о свободе и мире, то этой цели мы не достигли».

Тот факт, что удалось наладить в городах энергоснабжение, работу здравоохранения и оживлённого гражданского сообщества, подтверждает и депутат зелёных и эксперт по Афганистану Винфрид Нахтвай. В то же время он признаёт и плачевный крах стратегической цели обеспечить безопасность в стране. Ввиду наступления «Талибана»* с одной стороны и вооружения прежних командиров с другой, многое сейчас указывает на гражданскую войну в стране. И это сценарий, который ещё жив в умах старшего поколения, потому что гражданская война была худшим временем в афганской истории — «даже хуже Талибана», считает Нахтвай.

Откат в кровавые 90-е годы, которые страна переживала после отхода советских войск, сейчас грозит уничтожить всё, что немцы кропотливо пытались выстроить в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, отмечает Das Erste. Неоспоримо, что 20 лет в Гиндукуше изменили бундесвер и взгляд немцев на вооружённые силы. Психологический шок, достигший Германии, вызвали приказ немецкого командующего о сбросе двух бомб на угнанный «Талибаном» бензовоз в сентябре 2009 года или бой в апреле 2010 года, в котором погибли трое немецких военных.

Теперь необходимо извлечь уроки из самой опасной миссии бундесвера, призывает уполномоченная по бундесверу Эва Хёгль. По её мнению, для будущих миссий следует точнее определять цели и задачи: «Для каждого отдельного солдата важно знать: почему я тут? В чём моя задача? Чего я хочу тут достичь?»

Именно такие цели во время миссии в Афганистане не были чётко сформулированы и никогда не перепроверялись, критикует и Винфрид Нахтвай. Кроме того, он советует подготовлять для будущих миссий больше гражданского персонала. По его замечанию, проблема была и в том, что ни на Балканах, ни в Афганистане у бундесвера не было гражданских сил в быстром доступе, в том числе полиции. В 2003 году немцы получили для укрепления полиции 12 человек, в 2006 году — 40 человек.

Как можно скорее вынести уроки из афганской миссии сейчас особенно важно на фоне операции бундесвера в Мали, которая становится всё более опасной и вызывает всё больше споров. Слова, которые министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр произносит в этой связи, это «открыто» и «честно». Однако именно таких открытых и честных дебатов критики требовали и во время миссии в Гиндукуше.

«Это было сплошное краснобайство», — жалуется политик от зелёных Нахтвай. О «войне» правительство Германии не говорило до весны 2010 года, несмотря на то, что военнослужащие чуть ли не ежедневно становились участниками боёв. Тем не менее, без широких и открытых дебатов по поводу зарубежных миссий бундесвера Германия рискует повторить ошибки миссии в Афганистане, заключает немецкий телеканал Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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