 

Москву ждет новый пик заболеваемости COVID-19 – подробности

01.07.2021, 10:54, Разное
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Российские специалисты разработали математическую модель, состоящую из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. С ее помощью они построили девять кривых распространения COVID-19. По словам ученых, первая линия показывает самый пессимистичный сценарий развития событий, вторая – самый оптимистичный.

Математики уточнили, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми. Как сообщает издание “Известия”, если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой линии, то пик заражений в городе ожидается 16 сентября (280 тысяч активных больных), во втором случае всплеск произойдет 19 сентября (225 тысяч активных больных).

Накануне оперативный штаб по мониторингу обстановки заявил о 5 823 новых случаях в Москве. По состоянию на 30 июня, общее количество заразившихся коронавирусом в столице составляет 1,3 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,1 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 22,4 тысячи летальных исходов, передает сайт стопкоронавирус.рф.

Специалисты напоминают: единственная эффективная защита от COVID-19 – вакцинация. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне призвал горожан сделать повторную прививку. В своем блоге градоначальник отметил, что ревакцинация от коронавируса должна проводиться раз в полгода.



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