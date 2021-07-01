 

Мнение: Почему им стоит стоять только 4 часа?

01.07.2021, 10:48, Разное
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Приказ о пытках подписанный умершим вчера https://colonelcassad.livejournal.com/6877743.html Рамсфелдом от 2 декабря 2002-го года.
Данная бумага разрешала допросы в течение 20 часов, снятие одежды с заключенных, использование различных фобий и стрессовые позы на срок до 4 часов.
Внизу документа разрешавшего пытки, Рамсфелд написал "Однако я стою по 8-10 часов в день. Почему им стоит стоять только 4 часа?".

Как это выглядело на практике.

Еще фото пыток здесь https://www.cbsnews.com/pictures/abuse-photos-ii/11/

Источник: Colonel Cassad



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