Подарки без причины, новое хобби, сам стирает одежду: неявные признаки того, что у супруга интрижка на стороне

Бывает так, что вдруг отношения между партнерами становятся несколько напряженными. В этом случае есть вероятность того, что произошла измена. Если вы внимательно приглядитесь к поведению своей второй половинки, можно заметить ее явные признаки. Постарайтесь пораньше обнаружить вероятность интрижки, чтобы срочно принять меры.

Обилие подарков

Раньше партнер дарил вам подарки исключительно по праздникам. Однако в последнее время вдруг стал их преподносить без причины. На ваше удивление он отвечает, что вдруг решил вас побаловать и сделать приятное. Если такое поведение не является нормой, вам стоит насторожиться. Возможно, супруг чувствует угрызения совести и при помощи материальных вещей старается загладить свою вину. Не факт, что у него интрижка, но присмотреться повнимательнее к его поведению не помешает.

Новые предпочтения

Вы хорошо знаете вкусы своего партнера в музыке, еде, фильмах и пр. Однако в последнее время стали замечать, что его предпочтения изменились. Он стал слушать музыку, к которой раньше относился равнодушно. Чаще всего это новинки, которые он просто игнорировал, предпочитая заслушиваться своими любимыми старыми мелодиями. Это говорит о том, что супруг не желает вспоминать старое и лишний раз возвращаться к воспоминаниям о прошлом. Он настроен на новую жизнь и всячески старается быть модным и современным.

Самостоятельная стирка белья

Если раньше партнер доверял вам стирку белья, то сегодня он предпочитает заниматься этим сам. Наверняка некоторые жены подумают, что муж вдруг стал хозяйственным и хочет оградить их от лишних забот. Однако это не так. Во-первых, некоторые мужья начинают слишком бережно относиться к любимой (особенно, купленной ими) одежде. Во-вторых, они следят за тем, чтобы на вещах не осталось доказательств измены (например, следа от губной помады или запаха духов новой возлюбленной).

Поздний отбой и ранний подъем

Если партнер изменяет, он будет всячески стараться не ложиться с вами вместе вечером в постель. Он придумает повод, чтобы дольше задержаться у телевизора или у компьютера и дождаться, пока вы уснете. Утром он встанет раньше вас и даже приготовит вам завтрак, который подаст в постель. В это время он уже будет одет и готов к выходу на работу. Затем, извинившись за то, что ему нужно срочно бежать, «откланяется» и больше в течение дня вы его не увидите. То есть, изменяющие своим женам мужчины стараются реже оставаться с супругой в постели.

Провокации

Раньше вы проводили вместе много времени, а теперь партнер делает все возможное для того, чтобы это не происходило. Он придумывает всевозможные причины для того, чтобы вас обвинить, уличить в обмане, вызвать угрызения совести за ваши поступки. На самом деле, никакого повода для того, чтобы вас обвинять нет, хоть вам и приходится оправдываться. Просто неверный мужчина старается освободить себе время для свидания с новой пассией. Обвинив вас в какой-то чепухе, он спровоцирует скандал (даже если вы будете всячески стараться его избежать), затем обидится и уйдет, «хлопнув дверью». Вы останетесь с чувством вины, а он спокойно отправится туда, куда запланировал.

Частые уходы из дома

Обратите внимание на то, как часто супруг выходит из дома. Если раньше продукты закупались килограммами (он возвращался с полными сумками и покупал все по списку, чтобы не забыть), то теперь он поминутно бегает в магазин: отдельный выход за хлебом, затем за молоком, потом за картошкой и пр. С определенного времени стал с удовольствием выгуливать собаку, причем делает это не по три (как это было раньше), а по пять и по десять раз в день. Такое поведение свидетельствует о том, что неверному партнеру необходимо отлучиться, чтобы позвонить новой избраннице. Он просто находит для этого любой повод.

Отсутствие вас в социальных сетях

Очень странным является поведение партнера, который раньше с удовольствием выкладывал ваши семейные фото и вообще всячески упоминал о том, что у него есть вторая половинка. Сегодня его страничка выглядит так, словно он холостяк. Он «вещает» от своего имени и никогда не произносит (не пишет) слова «мы». Создается впечатление, что он отдыхал один там, где на самом деле вы проводили время вместе. В крайнем случае, можно увидеть его фото с ребенком или с детьми, но никак не с вами. Так супруг пытается продемонстрировать ваши плохие отношения или вообще их отсутствие.

Большие траты

Вы стали замечать, что вашему партнеру постоянно не хватает денег. Траты стали настолько большими, что вы перестали понимать, что происходит. Вроде расходы остались теми же, но деньги постоянно куда-то уходят. На ваш справедливый вопрос о том, что происходит, партнер отвечает, что у него возникли неожиданные поломки (например, машины) или ему стали меньше платить. Если есть возможность, проконтролируйте его расходы, проверьте транзакции в банковских выписках. Возможно, он также будет стараться тратить наличные, но если у вас совместный бюджет, вы также это ощутите.

Уход за собой

Не удивляйтесь, если вдруг станут пропадать ваши ножнички для маникюра или другие предметы. Мужчина, который изменяет, начинает тщательно следить за каждой волосинкой своего тела. Он старается выглядеть практически безупречно, поскольку мечтает все время производить потрясающее впечатление на свою новую избранницу. Вы сами обязательно заметите перемены в его внешности, а также можете констатировать пропажу вещей, к которым он раньше был равнодушен или вообще ничего о них не знал (речь идет о женских принадлежностях по уходу за собой).

Холодность друзей

Очень часто случается так, что об измене знают все, кроме жены. И вот ваши общие друзья или друзья вашего мужа, с которыми вы были в хороших отношениях, начинают вас сторониться. Они либо вообще вас избегают, либо прячут глаза, словно боясь встретиться с вами взглядом. Такое поведение говорит о том, что они все знают и испытывают от этого неловкость. Им неприятно вас обманывать, но и правду они сказать не могут (стараются не лезть в чужую семью или отношения). Поэтому вам их поведение кажется странным, а для них встреча с вами становится просто мучительной. Не стоит их обвинять или обижаться, всему виной интрижка на стороне партнера, который поставил в неловкое положение множество людей.