 

В Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка

01.07.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Кемеровской области установили личность сотрудника отдела образования в мэрии Новокузнецка, который общался с женщиной, отправившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о ремонте детского сада. Подтверждений тому, что заявительнице угрожали, не найдено, сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

«Установлено, кто общался с заявительницей, сотрудница отдела образования уже была опрошена правоохранительными органами. (Внутренней проверкой установлено, что) заявительницу не просили отозвать ее обращение на прямую линию, угроз в ее адрес не поступало», – сказала Балакирева, передает ТАСС.

Накануне в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша.

Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.

По решению главы региона в образовательном учреждении будет проведен полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и будет завершен до конца лета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Директор центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

16.07 / Финалист «Лидеров России» назначен проректором Байкальского госуниверситета

30.01 / Проиндексированы пособия некоторым категориям россиян

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

22.02 / Названы самые популярные подарки на 23 февраля

24.08 / За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Украине несколько снизилось

24.11 / На поддержку региональных бюджетов выделено 80 млрд рублей

03.03 / В Житомире отравились девять учеников одной из школ. Семеро попали в больницу

04.07 / Квасьневский: Когда мы писали заявление с Коксом, то имели в виду не только Порошенко

11.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика