В Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка

Власти Кемеровской области установили личность сотрудника отдела образования в мэрии Новокузнецка, который общался с женщиной, отправившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о ремонте детского сада. Подтверждений тому, что заявительнице угрожали, не найдено, сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

«Установлено, кто общался с заявительницей, сотрудница отдела образования уже была опрошена правоохранительными органами. (Внутренней проверкой установлено, что) заявительницу не просили отозвать ее обращение на прямую линию, угроз в ее адрес не поступало», – сказала Балакирева, передает ТАСС.

Накануне в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша.

Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.

По решению главы региона в образовательном учреждении будет проведен полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и будет завершен до конца лета.