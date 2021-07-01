Морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма

Украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021 (Си Бриз – 2021), которые состоялись на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма, сообщила пресс-служба минобороны Украины.

«На общевойсковом полигоне «Олешковские пески» в рамках украинско-американских международных учений Sea Breeze 2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. При этом в составе единого многонационального подразделения действовали военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдавии. Маневры были разделены на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений. Во время второго этапа тактическая группа вышла в тыл условного противника и уничтожила важные объекты инфраструктуры военного назначения.

В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы.

Ранее военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.