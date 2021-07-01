 

Путин обязал зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России

01.07.2021, 10:32, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании должны открывать филиалы или представительства на территории России.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в России, которые будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний», говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства России, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя, передает ТАСС.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в РФ филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства, Банка РФ и Федеральной антимонопольной службы.



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