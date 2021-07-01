Эфир для скорости

Прямая линия с Путиным еще шла, а региональные власти уже помчались решать проблемы горожан. Вы только посмотрите на это рвение! (СПИСОК).

В среду во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным к президенту поступили десятки обращений жителей со всех уголков страны. Одни жаловались на отсутствие газа, другие — на аварийное состояние школ, затопленные дороги и на телефонных мошенников. Президент заверил, что решит проблемы россиян, а региональные власти уже приступили к выполнению плана. Корреспондентка «Новой» подготовила очень длинный список проблем, которые чиновники начали решать прямо во время эфира с президентом. Десятки проверок и обещаний, а также одно уголовное дело. Никогда еще российские ведомства не работали так быстро. Проблемы газификации

Во время «Прямой линии» президенту показали обращение пенсионерки Краснотурьинска. 70-летняя Светлана Култыгина жаловалась, что к ее дому долгое время не подводят газ. Меньше чем через час губернатор Свердловской области поручил немедленно разобраться в ситуации, а региональный Следственный комитет начал проверку о халатности должностных лиц. Кроме того, в СК пообещали проверить газоснабжающую компанию. Мэр Краснотурьинска предложил женщине, жаловавшейся Путину, помощь с дровами, пока ей не провели газ.

На газификацию также пожаловались в Усть-Джегуте, в Карачаево-Черкесии. Правительство КЧР уже пообещало проконтролировать взаимодействие «Газпрома» и местных жителей. Глава региона сообщил, что газификацию домов в городе Усть-Джегута начнут в следующем году.

Фото: РИА Новости

Школа в Уссурийске

В Уссурийске президенту пожаловались на аварийное состояние школ в селе Воздвиженка: в конце прошлого учебного года в одной из них произошло обрушение перегородки. Власти Приморья также отреагировали моментально: глава региона Олег Кожемяко заявил, что через два года в Уссурийске построят новую школу вместо старой с обрушенной стеной. На эту цель уже ищут 150 млн рублей. За помощью обратились к министру просвещения Сергею Кравцову. Прокурор в свою очередь уже внес представление главе Уссурийска за состояние школы с обрушенной стеной.

Выплаты в Астрахани

В Астрахани к Владимиру Путину обратилась местная жительница Оксана Плужникова. От лица «всех мамочек Астраханской области» гражданка поинтересовалась, почему в регионе отказывают в выплатах на детей от 3 до 7 лет, если не было дохода за 12 месяцев прошлого года (в области наличие дохода — один из критериев для назначения выплат), хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. На сторону женщины сразу же встал Минтруд: министр Антон Котяков пообещал, что установленные в Астраханской области критерии будут изменены в кратчайшие сроки. К работе также подключились губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и региональная прокуратура. В ведомстве уже проверяют соблюдение федерального законодательства органами социальной защиты населения.

Помощь уборщице из Ярославля

На «Прямую линию» прорвалась уборщица из Ярославля Светлана Чемезова. Женщина просила президента «помочь с кредитами, которые люди берут от безысходности». Чемезова существует на мизерную зарплату — 12 700 рублей. С этих денег ей нужно не только выплачивать кредит (на это уходит почти вся зарплата), но и содержать девятилетнего ребенка.

Еще до того как закончился эфир, власти Ярославской области пообещали оказать женщине помощь, в том числе юридическую.

Увольнение из-за медотвода от вакцинации

Житель Москвы Евгений Цветков рассказал президенту, что его супруге — учительнице одной из московских школ — угрожают увольнением, потому что гражданка не может вакцинироваться из-за медицинского отвода. Директор школы медотвод не принимает и «требует до 15 июля представить документы о вакцинации». За время эфира департамент образования и науки с департаментом здравоохранения уже успели провести проверку и выяснили, что у женщины действительно есть медотвод до 2 июля. По окончании этого срока учительнице необходимо будет обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить ограничение. Если течение хронического заболевания все так же не будет позволять ей привиться, уволить ее не смогут, уточнили в ведомствах.

Земля в Ингушетии

На «Линии» овцевод из Ингушетии Исраил Мурзабеков попросил президента помочь с арендой земель для селекции животных. Президент пообещал поговорить с руководителем республики, однако еще до окончания «Прямой линии» глава региона Махмуд-Али Калиматов направил к фермеру группу специалистов во главе с первым вице-премьером республиканского правительства.

Лишение выплаты ветерана из Омска

К президенту также обратился пенсионер Владимир Васильков из Омска, которого после повышения пенсии лишили звания ветерана труда (мужчина 40 лет отработал на производстве) и сопутствующих льгот. Кроме того, гражданин пожаловался, что не может пройти бесплатную реабилитацию после перенесенного COVID-19. После обращения Василькова прокуратура Омской области сразу же начала доследственную проверку инцидента. Омский губернатор Александр Бурков в свою очередь заявил, что пенсионера звания ветерана никто не лишал.

Прекращение выплат же произошло из-за того, что после индексации пенсии гражданин перестал попадать под критерий нуждаемости, по которому происходит доплата.

Тем не менее Бурков добавил, что власти региона будут думать, как оперативно решить этот вопрос. В пресс-службе правительства Омска также добавили, что пенсионер теперь сможет пройти курс бесплатной реабилитации.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Замена насоса в Ленобласти

Власти Ленинградской области успели заменить местной жительнице насос, на который она пожаловалась президенту во время «Прямой линии», при этом сделали это больше чем за две недели до мероприятия. Обращение к Путину поступило от жительницы деревни Староселье Галины Смирновой. Пенсионерка рассказала, что на ее участке не идет вода, из-за чего она вынуждена покупать воду в магазине. В областном правительстве на ее слова отреагировали оперативно: чиновники заявили, что проблемы с водоснабжением в деревне вызваны жаркой погодой. Эту проблему удалось решить более мощным насосом. Тем не менее во время эфира стало известно, что прокуратура Ленобласти уже начала проверку в отношении местной ресурсоснабжающей организации.

Тарифы ЖКХ в Тюмени

К президенту обратились жители поселка Демьянка (Тюменская область) с жалобой на завышенные тарифы ЖКХ и доплаты при переезде из аварийного жилья. Также к президенту обратилась гражданка из села Абатское, пожаловавшаяся, что уже четыре года не может найти работу. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что обсудит все проблемы с правительством региона сразу после эфира. Помимо этого, на обращение жителей молниеносно отреагировал региональный СК — проверка по обращению уже идет.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что тарифами ЖКХ в селе Демьянка уже занимаются Минстрой и ФАС.

В свою очередь, по сообщению районной администрации, власти пробуют пересчитать плату за ЖКХ. На жалобу женщины из Абатского отреагировало правительство региона, отчитавшись, что безработица в регионе находится на уровне 1%.

Бизнес в Сургуте

Предприниматель из Сургута Максим Харлов на «Прямой линии» пожаловался, что банки не предоставляют ему необходимых инструментов для развития бизнеса. Владимир Путин пообещал ему, что государство продолжит работу в направлении малого бизнеса, а в региональном правительстве уже пообещали проконсультировать Харлова по вопросам финансовой помощи.

Предприниматель из Сургута Максим Харлов задает вопрос во время «Прямой линии». Фото: РИА Новости

Угрозы в Новокузнецке

На «Прямой линии» разбирались и с угрозами. На давление со стороны чиновников пожаловалась жительница Новокузнецка Елена Калинина. Изначально гражданка хотела попросить президента отремонтировать местную коррекционную школу-детсад № 235. Однако когда в городе узнали об обращении, ей стали угрожать лишением опекунства над внучкой. Фидбэк от региональных властей не заставил себя ждать: мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что женщине никто не угрожал, а ремонт в детсаду уже идет полным ходом. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, напротив, заявил, что поручил подчиненным разобраться в ситуации. С женщиной уже связались следователи.

Уголовное дело в Красноярке

В эфире жительница Красноярска Любовь Шенделева пожаловалась президенту на телефонных мошенников. Шенделева поинтересовалась у президента, как долго мошенники, «пользуясь своей безнаказанностью», будут обкрадывать жителей. Президент ответил женщине, что такие люди — «подонки», и отметил, что правоохранительные органы должны провести работу в отношении незаконного оборота личных данных. Пока шла «Прямая линия», стало известно, что региональное МВД уже проверило обращение и возбудило уголовное дело.

Пожарные в Забайкалье

Среди обратившихся к президенту были и пожарные из села Мангут (Забайкальский край). В обращении забайкальцы отметили, что из-за того, что их зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда, из части постоянно происходит отток квалифицированных кадров. Во время эфира глава региона Александр Осипов поручил краевому правительству повысить зарплату сотрудникам. За помощью по этому вопросу он обратился в федеральный центр. Также проверку начала региональная прокуратура.

Метро в Челябинске

На отсутствие метро в городе-миллионнике пожаловалась жительница Челябинска, хотя построить подземку обещают еще чуть ли не с середины прошлого века. Владимир Путин ответил женщине, что Челябинск не единственный крупный город, который столкнулся с такой проблемой. Однако метро в городе теперь появится. После эфира глава региона Алексей Текслер рассказал телеканалу «Россия 24», что строительство метро начнется в 2022 году, а завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году. Достроить метро в Челябинске пообещал и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Свалки по всей России

Во время «Прямой линии» не обошли стороной и мусорный вопрос — жители разных регионов РФ жаловались президенту на свалки. Среди них оказались и жители поселка Селенгинск в Бурятии. После эфира региональные власти уже пообещали, что свалка будет убрана в ближайшее время.

На свалки также пожаловались в Омске (жителей беспокоил загрязненный воздух). После «Прямой линии» прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

Фото: РИА Новости

Затопленные дороги

Среди озвученных проблем оказалась дорога через реку Большая Гжать в деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области. Как рассказали жители, мост через реку подтоплен. После «Прямой линии» пешеходный переход должны отремонтировать к сентябрю — по крайней мере, так обещали в областной администрации. Решать проблему на месте уже выехал первый заместитель губернатора Константин Никонов.

Инфраструктурные неполадки закончатся и в Красноярске. После того как жительница поселка Боровое Красноярского края пожаловалась на затопленную дорогу в населенном пункте, прокуратура Красноярского края организовала проверку ее обращения.

По словам женщины, до «Прямой линии» местные власти на проблему не реагировали.

Качество воды в Пскове

Проблемы с водой у граждан, дозвонившихся до Путина, оказались не только в Ленобласти, но и в Псковской области. Житель Пскова Андрей Тарасов рассказал президенту, что в городе из подземного источника идет загрязненная вода. Однако и этот вопрос, видимо, решится в обозримом будущем: после «Прямой линии» в Пскове построят станцию смягчения воды, сказал губернатор Михаил Ведерников.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

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